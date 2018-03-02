  • الجمعة 02 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:50 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

3 مواقف أغضبت "السيسي" بالعلمين

أرشيفية

"السماح بالكوكايين والحشيش" في ملاعب كأس العالم

أرشيفية

مواقع إباحية إسرائيلية تنسخ صور "عربيات" من "فيسبوك"

عاصم عبد الماجد

عبد الماجد: ما نراه في سوريا بسبب الإسلاميين

ضحايا القصف

"حقوق الإنسان" تنقذ الحيوانات بدل السوريين

موسى مصطفى

"موسى": شهادة ولاء بألف دولار للمصريين بالخارج

حمدى رزق: طلاب الإخوان "قنابل بدائية"

رزق: حذاء "شامبيلون" إهانة لمصر

النمر

"النمر" سنقاتل أعداء بشار حتى ظهور "المهدي المنتظر"

زبيدة وزوجها أثناء حوارهما مع عمرو أديب

مفاجأة يفجرها طبيب فتاة الـ"بي بي سي"

ممدوح حمزة

"حمزة": "مستعد لتطوير السكك الحديدية بنفسي"

380 سائحًا في 21 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صالح عمر

أخبار متعلقة
#

450 سائحًا في 18 رحلة بالون في سماء الأقصر

#

انطلاق 10 رحلات بالون في سماء الأقصر

#

كشف ملابسات سقوط البالون الطائر بالأقصر

#

شاهد.. ظهور ضوء غامض في سماء كاليفورنيا

الأقصر

البر الغربي

البالون الطائر

حلق 380 سائحًا من مختلف الجنسيات اليوم، الجمعة، في 21 رحلة بالون طائر أقلعت من مطار البالون بالقرب من معبد حتشبسوت بالبر الغربي لمدينة الأقصر.

وأوضح مصدر بمطار البالون، أن الرحلات التي أقلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت حالة من البهجة والسعادة بين السياح، مشيرًا إلى كون رحلات البالون تعتبر من أبرز الرحلات التي يقبل عليها السائحون عند زيارتهم للمدينة التاريخية، للتمتع بشروق الشمس ورؤية المعابد الفرعونية والمنظر الكامل للأقصر من الأعلى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كيف أضرت الحركات الإسلامية بالدين والسياسة معا (2/2)

جمال سلطان

معارك الرجال.. والأعمال بقدرها!

محمود سلطان

العطار مبروك

فراج إسماعيل

نموذج مشرف للصدع بالحق في وجه النفاق والمنافقين

د. عبد الآخر حماد

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

(مفيد فوزى: وشهد شاهد من أهلها)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 20 قاعدة عسكرية أنشأتها واشنطن في سوريا
» فرض حالة الطوارئ بإثيوبيا
» صحيفة إسبانية تصف حكم مباراة برشلونة "بالمعتوه"
» بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تفشل في القبض على "كلبين"
» " قبة الصخرة " علي عملة جزائرية جديدة
» "جاري الشحن" و"أبونجمة".. عالم سري للنساء
» "الطيب": السلام العالمي مقيد بحل القضية الفلسطينية
» تأجيل عمومية "الصحفيين"
» لهذا السبب.. "مايكروسوفت" تدعم معلمًا
» الشرطة الإسرائيلية تستجوب "نتنياهو" في قضية فساد
» الأسرار الجنسية لمشاهير السينما

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية