380 سائحًا في 21 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

02 مارس 2018 - 12:07 م

حلق 380 سائحًا من مختلف الجنسيات اليوم، الجمعة، في 21 رحلة بالون طائر أقلعت من مطار البالون بالقرب من معبد حتشبسوت بالبر الغربي لمدينة الأقصر.

وأوضح مصدر بمطار البالون، أن الرحلات التي أقلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت حالة من البهجة والسعادة بين السياح، مشيرًا إلى كون رحلات البالون تعتبر من أبرز الرحلات التي يقبل عليها السائحون عند زيارتهم للمدينة التاريخية، للتمتع بشروق الشمس ورؤية المعابد الفرعونية والمنظر الكامل للأقصر من الأعلى.