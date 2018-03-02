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الدفاع التركية:

مقتل 157 جنديًا منذ بدء "غصن الزيتون"

عرب وعالم

وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي،
وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي،

وكالات

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الجيش التركي: تحييد 1614 إرهابيًا منذ بداية "غصن الزيتون"

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قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي: "إن 157 جنديًا سقطوا منذ بدء عملية غصن الزيتون لطرد الإرهابيين من عفرين السورية، بينهم 41 من القوات المسلحة التركية و116 من الجيش السوري الحر".

وفي تصريح، اليوم الجمعة،  حسب "الأناضول"، أشار الوزير أن عملية غصن الزيتون دخلت يومها الـ 42، وتمكنت من تطهير 615 كلم من الإرهابيين، تتضمن 95 منطقة سكنية، و28 نقطة استراتيجية.

وصرح بأنه تم تحييد 2295 إرهابيًا منذ بدء العملية.

ومنذ 20 يناير الماضي، يواصل الجيشان التركي و"السوري الحر" استهداف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/بي كاكا" الإرهابيين شمالي سوريا، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.



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