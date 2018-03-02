"عبد الدايم" تفتتح مهرجان الشروق الثالث لإبداعات طلاب الإعلام

02 مارس 2018 - 01:01 م

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأحد 11 مارس مهرجان الشروق الثالث لإبداعات طلاب الإعلام الذي يستمر أربعة أيام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية بمشاركة كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في 25 جامعة مصرية وعربية.

وقال الدكتور محمد سعد ابراهيم عميد المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق ورئيس المهرجان في تصريحات صحفية، إنه سيتم تكريم الفنان عزت العلايلي ضيف شرف المهرجان الذي يقام برعاية السيد محمد فريد خميس مؤسس أكاديمية الشروق وإشراف اللواء دكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة.

يتسابق في المهرجان 256 مشروع تخرج أبدعها طلاب كليات الإعلام في مجالات الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والبرامج التليفزيونية والإذاعية والحملات الإعلامية والإعلانات التليفزيونية والإذاعية والجرائد والمجلات.

ويشارك في لجان التحكيم المخرج محمد فاضل والمخرج مجدى ابو عميرة والدكتورة نيفين الكيلاني والكاتب الصحفي سامح عبدالله والأستاذ محمد النجار، كما تم اختيار المخرج عمرو عابدين مديرا عاما للمهرجان والمخرج أشرف فايق منسقا عاما للمهرجان.

ويقام على هامش المهرجان أربع ورش تدريبية حول مهارات المذيع الناجح للإعلامية رشا نبيل والصحافة الاستقصائية للإعلامي أحمد الشامي وإعداد البرامج في الإذاعة والتليفزيون للإعلامية صفاء عبد الحميد والنقد الفني للدكتور رامي عطا.



