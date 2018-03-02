  • الجمعة 02 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:50 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

3 مواقف أغضبت "السيسي" بالعلمين

أرشيفية

"السماح بالكوكايين والحشيش" في ملاعب كأس العالم

أرشيفية

مواقع إباحية إسرائيلية تنسخ صور "عربيات" من "فيسبوك"

عاصم عبد الماجد

عبد الماجد: ما نراه في سوريا بسبب الإسلاميين

ضحايا القصف

"حقوق الإنسان" تنقذ الحيوانات بدل السوريين

موسى مصطفى

"موسى": شهادة ولاء بألف دولار للمصريين بالخارج

حمدى رزق: طلاب الإخوان "قنابل بدائية"

رزق: حذاء "شامبيلون" إهانة لمصر

النمر

"النمر" سنقاتل أعداء بشار حتى ظهور "المهدي المنتظر"

زبيدة وزوجها أثناء حوارهما مع عمرو أديب

مفاجأة يفجرها طبيب فتاة الـ"بي بي سي"

ممدوح حمزة

"حمزة": "مستعد لتطوير السكك الحديدية بنفسي"

بدار الأوبرا

"عبد الدايم" تفتتح مهرجان الشروق الثالث لإبداعات طلاب الإعلام

الصفحة الأخيرة

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالصور.. حدائق بورسعيد تشهد فعاليات مهرجان "الفنون" للأطفال

#

معرض القاهرة للكتاب يفتح أبوابه أمام المواطنين

#

أستاذ إعلام: "الأمة التى وجدانها مختل أمنها القومي معتل"

#

محمد عبد القادر رئيسًا لمجلس إدارة نادى النيابة الإدارية ببنى سويف

دار الأوبرا

وزير الثقافة

إيناس عبد الدايم

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأحد 11 مارس مهرجان الشروق الثالث لإبداعات طلاب الإعلام الذي يستمر أربعة أيام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية بمشاركة كليات ومعاهد وأقسام الإعلام في  25 جامعة مصرية وعربية.

وقال الدكتور محمد سعد ابراهيم عميد المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق ورئيس المهرجان في تصريحات صحفية، إنه سيتم تكريم الفنان عزت العلايلي ضيف شرف المهرجان الذي يقام برعاية السيد محمد فريد خميس مؤسس أكاديمية الشروق وإشراف اللواء دكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة.

يتسابق في المهرجان 256 مشروع تخرج أبدعها طلاب كليات الإعلام في مجالات الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والبرامج التليفزيونية والإذاعية والحملات الإعلامية والإعلانات التليفزيونية والإذاعية والجرائد والمجلات.

ويشارك في لجان التحكيم المخرج محمد فاضل والمخرج مجدى ابو عميرة والدكتورة نيفين الكيلاني والكاتب الصحفي سامح عبدالله والأستاذ محمد النجار، كما تم اختيار المخرج عمرو عابدين مديرا عاما للمهرجان والمخرج أشرف فايق منسقا عاما للمهرجان.

ويقام على هامش المهرجان أربع ورش تدريبية حول مهارات المذيع الناجح للإعلامية رشا نبيل والصحافة الاستقصائية للإعلامي أحمد الشامي وإعداد البرامج في الإذاعة والتليفزيون للإعلامية صفاء عبد الحميد والنقد الفني للدكتور رامي عطا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كيف أضرت الحركات الإسلامية بالدين والسياسة معا (2/2)

جمال سلطان

معارك الرجال.. والأعمال بقدرها!

محمود سلطان

العطار مبروك

فراج إسماعيل

نموذج مشرف للصدع بالحق في وجه النفاق والمنافقين

د. عبد الآخر حماد

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

(مفيد فوزى: وشهد شاهد من أهلها)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» 20 قاعدة عسكرية أنشأتها واشنطن في سوريا
» فرض حالة الطوارئ بإثيوبيا
» صحيفة إسبانية تصف حكم مباراة برشلونة "بالمعتوه"
» بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تفشل في القبض على "كلبين"
» " قبة الصخرة " علي عملة جزائرية جديدة
» "جاري الشحن" و"أبونجمة".. عالم سري للنساء
» "الطيب": السلام العالمي مقيد بحل القضية الفلسطينية
» تأجيل عمومية "الصحفيين"
» لهذا السبب.. "مايكروسوفت" تدعم معلمًا
» الشرطة الإسرائيلية تستجوب "نتنياهو" في قضية فساد
» الأسرار الجنسية لمشاهير السينما

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية