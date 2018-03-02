» تأجيل عمومية "الصحفيين"

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الموازنة العامة

الجمعية العمومية

النصاب القانونى

قررت نقابة الصحفيين تأجيل الاجتماع العادي للجمعية العمومية إلى 16 مارس الجاري وذلك بعد أن أغلقت اليوم الجمعة، باب التسجيل في كشوف الاجتماع العادي للجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية للتصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2017، والتصديق على تقرير مجلس النقابة من مارس 2017 حتى فبراير 2018، واعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2018.

وكان قد سجل فى كشوف الجمعية العمومية ما يقرب من 30 صحفيا اليوم.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد دعا الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة الموافقة 2 مارس 2018.



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