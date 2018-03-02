قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة

02 مارس 2018 - 01:12 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وذلك لمدة 16 ساعة بداية من الساعة 9 صباح الغد، السبت، وحتى تمام الساعة الواحدة صباح الأحد .

وأوضحت الشركة فى بيان لها الأماكن التى ستقطع منها المياه وهى: "مدينة قباء بالكامل، المنطقة الصناعية الكيلو18، تقسيم عمر بن الخطاب، شارع جمال عبد الناصر بمتفرعاته، مدينة الحرفيين، مدينة التجاريين، عين شمس، الرجاء، 15مايو، معسكرات الأمن المركزى قطاع المطار، معسكرات العمليات الخاصة والدوريات الأمنية، مركز تدريب الحرس الجمهورى، مساكن الفاروقية التابعة لشبكات مصر الجديدة" .

وأضافت أن الانقطاع نظرًا لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر800 مم والمتعارض مع قواعد كوبرى مدخل بلبيس الإسماعيلية ومترو الأنفاق , وناشدت من جانبها الشركات , و أصحاب المخابز , والمستشفيات بسرعة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة قبل قطع المياه .



