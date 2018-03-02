"أوين" يحذر "نيوكاسل" من "صلاح" في لقاء الغد

02 مارس 2018 - 01:17 م

يلتقي غدًا، السبت، فريق ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وطالب مايكل أوين نجم ليفربول السابق، نادية السابق "نيوكاسل" بأخذ التدابير اللازمة للحد من خطورة "صلاح" للخروج بنتيجة ايجابية من المباراة.

وقال مايكل أوين، فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية، "إذا أراد نيوكاسل يونايتد الخروج من مباراة ليفربول بنتيجة إيجابية يجب الحد من خطورة محمد صلاح، الذى نجح فى التسجيل بآخر 6 مباريات مع الريدز فى جميع المسابقات".

وأضاف أحد أساطير نادى ليفربول، الذى سبق له اللعب بنادى نيوكاسل يونايتد، "أتوقع أن ينجح محمد صلاح فى هز شباك نيوكاسل يونايتد مرتين فى مباراة الغد، علينا ألا نتفاجأ إذا حدث هذا من أحد أفضل اللاعبين فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم".