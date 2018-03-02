3 مواقف أغضبت "السيسي" بالعلمين

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متابعات- محمد الخرو

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فيلم تسجيلي

تسبب فيلم تسجيلي وعرض مسرحي وديوان شعر في غضب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تدشينه مدينة العلمين أمس إضافة إلى عدد من المشروعات القومية.

ودعا الرئيس خلال كلمته وسائل الإعلام إلى خلال التصدى للإساءة للقوات المسلحة والشرطة، وقال إن الإساءة لهما خيانة عظمى، وإن هناك فرقاً بين حرية الرأى والإساءة، بحسب "المصري اليوم".

وتسلمت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تحريات الأمن الوطنى، فى تحقيقات النيابة مع صناع الفيلم التسجيلى "سالب 1095"، والتى اتهمت صناع الفيلم بتعمد نشر أخبار كاذبة للتحريض ضد الدولة، من خلال بث صور وفيديوهات وتصريحات مجتزأة، وانتماء صنّاعه لحركات سياسية معارضة، وتلقيهم تكليفات من جهات إعلامية معادية لإنتاج الفيلم، تمهيدا لإذاعته عبر قنوات معادية للدولة تدعم جماعة الإخوان".

وأمرت النيابة بضبط وإحضار سلمى علاء الدين، مخرجة العمل، ومصور، وقررت حبس المونتير طارق زيادة 15 يوما، لإنتاجهم الفيلم، الذي ظهر فيه عدد من الشخصيات العامة يطلقون تصريحات وصفتها التحريات بأنها "هجومية ضد الدولة"، منهم عزة سليمان، وعبدالخالق فاروق، وشادي الغزالي حرب، وحمدي قشطه، ومازن حسن، إلهام عيداروس، ومعصوم مرزوق، وممدوح حمزة، وعمرو بدر، وأحمد ماهر، ومحمد أنور السادات.

في سياق متصل، أعلنت دار "ضاد للنشر والتوزيع" فسخ تعاقدها مع الشاعر جلال البحيرى، لما بدر منه من إساءات تمس الوطن فى ديوانه، مشيرة إلى أن ما حدث كان مجرد تعاقد لم يرق لطباعة أى نسخة من الديوان.

على الصعيد نفسه، أصدر نادي الصيد بيانًا، أعلن فيه دعمه للقوات المسلحة والشرطة، بعد الانتقادات التي طالت مسرحية "سليمان خاطر"، التي أوقف النادي عرضها، رافضًا الزج بالنادي في إشارات تسيء ليس للقوات المسلحة والشرطة فحسب، وإنما لكل مؤسسات الدولة.



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