القبض على عصابة تحويل الأموال من الخارج

02 مارس 2018 - 01:38 م

ألقت الأجهزة الأمنية لمباحث الأموال العامة، القبض على عاملين يجمعان الأموال من الخارج لتوصيلها لذويهما مقابل عمولة.

وردت معلومات لمباحث الأموال العامة، تفيد بأن "ناصر.ح"، عامل، يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقه "أحمد.ح"، مقيمين بالقوصية محافظة أسيوط، يجمعان مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثاني بموجب حوالات بعملة أجنبية باسم الثانى، ليتم صرفها لأهلهما، ما يعد أعمال البنوك المخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام بلغت 700.000 دولار أمريكى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



