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"السماح بالكوكايين والحشيش" في ملاعب كأس العالم

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وكالات

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روسيا

الحشيش

شروط كأس العالم

كوكاين

سيُسمح لمشجعي ومشجعات كرة القدم في كأس العالم بروسيا العام المقبل بجلب كميات محددة من مخدرات، مثل القنب (الحشيش)، والكوكايين، داخل الملاعب إذا أثبتوا بالوثائق الطبية أن التعاطي لأسباب علاجية، حسبما ذكرت بي بي سي.

وتنص لوائح الاتحاد اليورو-أسيوي الاقتصادي، الذي يضم روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وكازخستان، على السماح للوافدين بجلب كميات قليلة من بعض المخدرات المحظورة دوليا داخل البلاد إذا كانت موصوفة طبيا لهم في بلدانهم.

ووفقا للوائح اتحاد كرة القدم الروسي، فإنه يسمح بجلب مخدرات كالماريجوانا، والقنب والكوكاين جاخل الملاعب، بوصفات طبية.

وتسمح بعض الدول مثل هولندا، وفرنسا، وأستراليا، وكندا، وبعض الولايات الأمريكية، بتعاطي الماريجوانا لأغراض طبية وعلاج الإدمان.

ومن المنتظر أن يزور روسيا الملايين من حول العالم لحضور المونديال في يونيو، ويوليو المقبلين.

يذكر أن التدخين محظور في ملاعب كرة القدم الروسية داخل ثلاث مدن رئيسية: العاصمة موسكو، وسان بطرسبرغ، وسوتشي.




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