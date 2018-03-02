» مسن في الـ 99 يحقق رقما قياسيا في السباحة

02 مارس 2018 - 11:00 م

حطم سباح استرالي، 99 عاما، رقما قياسيا جديدا في سباحة 50 مترا حرة في الفئة العمرية من 100 إلى 104 أعوام، محققا 56.12 ثانية.



وشارك السباح جورج كورونيس، الذي سيتم 100 عام الشهر المقبل، في مسابقة رسمية لتسجيل رقم قياسي جديد في كوينزلاند باستراليا، وسيشارك أيضا في حدث آخر لتحطيم الرقم القياسي في 100 متر سباحة.



والرقم القياسي الحالي مسجل باسم السباح البريطاني جون هاريسون، بزمن دقيقة و31.19 ثانية، في عام 2014. وسوف يتم إقرار النتيجة الجديدة من جانب الاتحاد الدولي للسباحة.



وقال السيد كورونيس، الذى يحق له المشاركة في سباق لتسجيل رقم قياسي جديد بعد بلوغه المائة، إنه "سعيد جدا" و "كذلك كل العالم" بالنتيجة.



وأضاف لبي بي سي:"لقد كانت سباحتي مثالية ومتوازنة تماما، وكنت قويا وقادرا على ضرب الحائط بيدي بقوة كبيرة في النهاية".



وقال إنه كان قد ارتبك بسبب "هدير" الحشد الذي تجمع على غولد كوست، يوم الأربعاء. وكان هو المشارك الوحيد في الحدث الذي تم تنظيمه خصيصا له لتحطيم الرقم القياسي السابق.



وأعرب فريق سباحة الدلافين الاسترالي عن سعادته بهذا الإنجاز، وكتب على صفحة فيسبوك "لقد شهدنا التاريخ يصنع هنا!".



وقال الرياضي العجوز إنه كان سباحا قويا في شبابه ولكنه توقف فترة طويلة ثم بدأ السباحة مرة أخرى في عمر 80 عاما.



وقال :"لقد توقفت (عن السباحة) في بداية الحرب العالمية الثانية، ولم أفكر في أي نوع من السباحة حتى تقاعدت".



ويضيف أنه بدأ السباحة مرة أخرى كرياضة للممارسة فقط وليس للمنافسة.



وعن محاولته الأخيرة لتحطيم الرقم القياسي، أكد أن الأمر كان "تحديا جسديا لا يمكن إنكاره"، ولكن أمكنه التعامل معه من خلال الإعداد. ويسبح ثلاث مرات في الأسبوع في المتوسط، ويمارس أيضا التدريبات الرياضية.



وأوضح أنه في مثل هذه السن يتطلب الأمر فترة للاستمرار، كما أن الإرهاق يصيب الإنسان بسهولة، ولكن إذا تم هذا بشكل معقول، فإن المردود يكون كبيرا.



وأرجع نجاحه في تحقيق هذا إلى سرعته الثابتة والأسلوب الذي اتبعه في السباحة.



وقال :"العديد من الضربات الأولى للمياه (أثناء السباحة) كانت متوازنة بشكل جيد، والتكنيك كان في زيادتها بشكل تدريجي، وزيادة الجهد في الضربة".

