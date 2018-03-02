» "مصر في حاجة إلى حرب بهذا المجال"

أكد المفكر السياسي، عبدالمنعم سعيد، أن بلادنا في حاجة إلى حرب إعلامية مثل عملية "سيناء 2018" للرد على الإعلام الغربي وتوصيل الرسالة المصرية الصحيحة للغرب. وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تبعث رسالة للعالم الخارجي بأننا نحارب الإرهاب بمفردنا، وفي نفس الوقت نحقق التنمية والاستثمار في سيناء وكافة ربوع الوطن"
وأشار "سعيد" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد أول رئيس يدرك أن مساحة مصر مليون كيلو متر مربع، ويدرك كيفية تركيب المائة مليون نسمة على المليون كيلو متر مربع من خلال إنشاء مدن جديدة.