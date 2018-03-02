» "مصر في حاجة إلى حرب بهذا المجال"

أكد المفكر السياسي، عبدالمنعم سعيد، أن بلادنا في حاجة إلى حرب إعلامية مثل عملية "سيناء 2018" للرد على الإعلام الغربي وتوصيل الرسالة المصرية الصحيحة للغرب.



وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تبعث رسالة للعالم الخارجي بأننا نحارب الإرهاب بمفردنا، وفي نفس الوقت نحقق التنمية والاستثمار في سيناء وكافة ربوع الوطن"



