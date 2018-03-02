  • السبت 03 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:09 ص
بحث متقدم
خالد أبو بكر

"أبوبكر" يكشف معلومة هامة بشأن "أم زبيدة"

بالفيديو.. سفير السودان بالقاهرة: "حكم اعتقال البشير لا يهز لنا شعرة"

تطورات جديدة بشأن سفير السودان في مصر

سيناء 2018

خبير استراتيجي: هذا أهم ما يميز "سيناء 2018"

يونس مخيون

"لهذا السبب اختارنا "السيسي" لفترة رئاسية ثانية"

عبود الزمر

"الزمر" : عملية "سيناء 2018" ضرورية وناجحة

الجيش المصري (أرشيفية)

هذه عقوبة المسيء للجيش فى الدستور

الرئيس السيسي

ماذا يريد السيسي من قص أحلامه على الشعب؟

اتفاقية كامب ديفيد

رحلة التطبيع مع إسرائيل بين «الرسمي والشعبي»

زيارة السجون (أرشيفية)

عضو بـ«حقوق الإنسان» يكشف تفاصيل زيارة أقسام الشرطة

محمد بن سلمان

سر لقاء «بن سلمان» بالسيسى قبل زيارة أمريكا

عبدالمنعم سعيد:

"مصر في حاجة إلى حرب بهذا المجال"

الحياة السياسية

الدكتور عبد المنعم سعيد
الدكتور عبد المنعم سعيد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

خبير: إسرائيل لن تكسب 15 مليار دولار من اتفاقية الغاز

#

شاهد.. أول "دي جى" نسائي في مصر

#

بعد عام من تعويمه.. "الجنيه" لم يطفُ حتى الآن

#

تخصيص 5 رحلات إضافية لإعادة المصريين من قطر

أكد المفكر السياسي، عبدالمنعم سعيد، أن بلادنا في حاجة إلى حرب إعلامية مثل عملية "سيناء 2018" للرد على الإعلام الغربي وتوصيل الرسالة المصرية الصحيحة للغرب.
وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تبعث رسالة للعالم الخارجي بأننا نحارب الإرهاب بمفردنا، وفي نفس الوقت نحقق التنمية والاستثمار في سيناء وكافة ربوع الوطن" 
وأشار "سعيد" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد أول رئيس يدرك أن مساحة مصر مليون كيلو متر مربع، ويدرك كيفية تركيب المائة مليون نسمة على المليون كيلو متر مربع من خلال إنشاء مدن جديدة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ماذا يفعل أهل الشر عندما تغيب الشفافية عن الدولة ؟!

جمال سلطان

نظام الملالي يعتبر مصر "دار كفر".. ينبغي ردها إلى دينها!

محمود سلطان

العطار مبروك

فراج إسماعيل

طوابير المعرض .. بارقة أمل !

د. حسام عقل

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

(مفيد فوزى: وشهد شاهد من أهلها)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: أكثر من 30 ألف قاصر تتزوج سنويا
» الزلازل الـ 10 الأكثر فتكًا بالبشر عبر التاريخ
» رسامة مصرية موهوبة تبهر أمريكا‎
» بالصور .. حريق هائل بمدرسة ثانوية بمركز المنيا
» هآرتس: أردوغان أفشل «قصة الحب» بين تركيا وإسرائيل
» "مصر في حاجة إلى حرب بهذا المجال"
» الصومال توجه الصفعة الثانية لـ«موانئ دبي»
» مسن في الـ 99 يحقق رقما قياسيا في السباحة
» "مورينيو" يكشف مصير "إبراهيموفيتش" مع يونايتد
» مصر تدعو لتوفير ممرات إنسانية للمحاصرين في الغوطة
» روسيا: كل الخيارات مطروحة للرد على أمريكا

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية