خبير استراتيجي: هذا أهم ما يميز "سيناء 2018"

02 مارس 2018 - 11:33 م

أكد اللواء هشام الحلبي، الخبير الاستراتيجي، أن الانتشار بكافة أنحاء مصر والسيطرة على الحدود أهم ما يميز العملية سيناء 2018، بالإضافة إلى التنسيق العالي ما بين الجيش والشرطة، والتنسيق العالي مع أجهزة الدولة، من صحة وتموين وتضامن وغيرها.



وأضاف الحلبي، خلال حواره برنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المُذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الجمعة، «أحد قدرات الإرهاب هي شّن عمليات نفسية بالتزامن مع عمليات إرهابية.. إنهم يقنعوا الناس إنهم مش قد المواجهة، إن التهديد أكبر منهم، وبذلك يتضح ما حدث بسوريا».



تابع: "عدد اللي مشي من سوريا 5 مليون، ربع المواطنين هاجر وتركها، في حين أن ثقافة المنطقة إن مواطنها مايسبش الأرض.. ولكن هذه الثقافة تغيرت في سوريا»، موضحًا أن «عملية مسجد الروضة كانت تحاول إفقاد المصريين توازنهم، لكن ميزة الشعب المصري إنه مش بيقع".

