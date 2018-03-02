» بالصور .. حريق هائل بمدرسة ثانوية بمركز المنيا

02 مارس 2018 - 11:33 م

شب مساء الجمعه حريق هائل بمدرسة زهرة الثانوية المشتركة التابعة لادارة مركز المنيا التعليمية دون وقوع اصابات بشرية وحدوث تلفيات كبيرة فى بعض المكاتب الادارية ومسرح المدرسة

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مديرامن المنيا اخطارا من عمليات النجدة بوقع حريق مساء اليوم الجمعة بمدرسة زهرة الثانوية المشتركة واسفر الحريق عن تلفيات بمسرح المدرسة وعدد من المكاتب الادارية

وانتقلت على الفور سيارات الاسعاف والحماية المدنية وقوة أمنية من مركز شرطة المنيا الى مكان الحريق وامكن السيطرة عليه قبل ان تمتد الحريق الى اادوار العليا بمبنى المدرسة.

وقد اشترك الاهالى مع قوات الحماية المدنية فى اطفاء لحريق والسيطرة عليه دون وقوع اصابات بشرية وحدوث تلفيات كبيرة فى بعض المكاتب الادارية ومبنى مسرح المدرسة وبعض الحوائط بالدور الثانى.

وقال محمد ىعزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا فور علمه بالحادث انه قرر تشكيل لجنة من المديرية بالتنسيق مع اجهزة الامن بمعاينة مكان الحريق واحالة المتسبب عن الحريق الى النيابة العامة وجهات التحقيق.

ونفى وكيل الوزارة تعليق الدراسة بالمدرسة ما لم تطل الحريق فصول الطلاب مع عمل اللجنة واحالة كافة المسئولين عن ادارة المدرسة عمال المدرسة الى التحقيق .. فيما أشارت التحريات الاولية الى أن سبب الحريق ماس كهربائى.



