فى جولة الاعادة.. محمود حسن نقيبا لمهندسى المنيا

02 مارس 2018 - 11:53 م

أسفرت نتائج الفرز التى انتهت مساء اليوم الجمعة فى انتخابات نقابة المهندسين التى أجريت اليوم عن فوز المهندس محمود حسن ، بمقعد نقيب المهندسين بالمحافظة ، حصل علي 790 صوتا بينما حصل منافسة المهندس رجائى سامى علي 393 صوتا

وكانت الانتخابات قد شهدت إقبالا من المهندسين على اختيار النقيب وسط أجواء هادئه

وكانت الجولة الاولى من الانتخابات التى اجريت يوم الجمعة الماضية فاز المرشحين على مقاعد النقابة بالعضوية وهم 7 اعضاء من اجمالى 51 مرشحا بينما ظلت الاعادةبين المرشحين اليوم على مقعد النقيب والتى اسفرت عن فوز محمود حسن على منافسه رجائى سامى