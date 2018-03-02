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فى جولة الاعادة.. محمود حسن نقيبا لمهندسى المنيا

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نقابة المهندسين بالمنيا
نقابة المهندسين بالمنيا

جمال زكى

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انتخابات

مقعد النقيب

مرشحين

مهندسى المنيا

أسفرت نتائج الفرز التى انتهت  مساء اليوم الجمعة  فى انتخابات نقابة المهندسين التى أجريت اليوم عن فوز المهندس محمود حسن ، بمقعد  نقيب المهندسين  بالمحافظة ، حصل علي 790 صوتا بينما حصل منافسة  المهندس رجائى سامى علي  393 صوتا

وكانت الانتخابات قد شهدت إقبالا من المهندسين على اختيار النقيب وسط أجواء هادئه

 وكانت الجولة الاولى من الانتخابات  التى اجريت يوم الجمعة الماضية فاز المرشحين  على مقاعد النقابة بالعضوية  وهم 7 اعضاء من اجمالى 51 مرشحا بينما ظلت  الاعادةبين  المرشحين اليوم  على مقعد النقيب والتى اسفرت عن فوز محمود حسن على منافسه رجائى سامى

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