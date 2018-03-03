تطورات جديدة بشأن سفير السودان في مصر

03 مارس 2018 - 12:16 ص

أعلن سفير السودان لدى مصر، محمود عبد الحليم، مساء الجمعة، مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري العربي بمقر الجامعة العربية في العاصمة القاهرة، يومي 6 و7 مارس/ آذار الجاري.



يأتي تصريح السفير السوداني، بعد نحو شهرين على استدعاء بلاده له لـ"مزيد من التشاور"، على خلفية قضايا خلافية بين البلدين، والذي لم يعد إلى سفارة بلاده لدى القاهرة بعد.



ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية (مقرب من الحكومة)، عن عبد الحليم، قوله، إن وزير الخارجية السوداني سيرأس وفد بلاده للمشاركة في الاجتماعات.



وأضاف أن مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري العربي، باعتباره مندوب السودان الدائم في الجامعية العربية.



وكانت الخرطوم قد استدعت سفيرها في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما قالت القاهرة آنذاك إنها بصدد "تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب".



ولم يشر السفير السوداني، في تصريحات الجمعة، إلى موعد مباشرة عمله في القاهرة.



وأشار إلى أن "جدول أعمال الاجتماع الدوري سيناقش العديد من القضايا العربية، خاصة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا، بالإضافة للقضايا الإدارية والمالية للجامعة العربية".



وبين الحين والآخر تشهد العلاقات بين السودان ومصر توترا ومشاحنات في وسائل الإعلام على خلفية قضايا خلافية، منها: النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل.

