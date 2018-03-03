» رسامة مصرية موهوبة تبهر أمريكا‎

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المصريون ـ متابعات
إنبهار في أمريكا من رسمات الرسامة المصرية الموهوبة شروق يحى https://t.co/87kKwGuBGo
— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) 2 مارس، 2018
إنبهار في أمريكا من رسمات الرسامة المصرية الموهوبة شروق يحى https://t.co/87kKwGuBGo
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شروق
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