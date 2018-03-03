  • السبت 03 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:10 ص
بحث متقدم
خالد أبو بكر

"أبوبكر" يكشف معلومة هامة بشأن "أم زبيدة"

بالفيديو.. سفير السودان بالقاهرة: "حكم اعتقال البشير لا يهز لنا شعرة"

تطورات جديدة بشأن سفير السودان في مصر

سيناء 2018

خبير استراتيجي: هذا أهم ما يميز "سيناء 2018"

يونس مخيون

"لهذا السبب اختارنا "السيسي" لفترة رئاسية ثانية"

عبود الزمر

"الزمر" : عملية "سيناء 2018" ضرورية وناجحة

الجيش المصري (أرشيفية)

هذه عقوبة المسيء للجيش فى الدستور

الرئيس السيسي

ماذا يريد السيسي من قص أحلامه على الشعب؟

اتفاقية كامب ديفيد

رحلة التطبيع مع إسرائيل بين «الرسمي والشعبي»

زيارة السجون (أرشيفية)

عضو بـ«حقوق الإنسان» يكشف تفاصيل زيارة أقسام الشرطة

محمد بن سلمان

سر لقاء «بن سلمان» بالسيسى قبل زيارة أمريكا

بالصور..

رسامة مصرية موهوبة تبهر أمريكا‎

الصفحة الأخيرة

شروق يحيى
شروق يحيى

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على أول مصرية محترفة في الدوري الإنجليزي

#

يا ترمب حلبة السياسة تختلف عن حلبة المصارعة

#

مصري ينصب على أشهر نصاب أمريكي

#

اصطدام طائرة انجليزية بمصرية فى مطار جون كنيدي بنيويورك

حازت رسومات الفنانة المصرية الشابة، شروق يحيى، إنبهار المشاهدين والمتابعين في أمريكا وذلك من إتقانها في رسم شخصيات فنية ببراعة عالية ودقة شديدة.
وقامت الفنانة الشابة بنشر مجموعة من أعمالها تضمنت صورا للنجم الأمريكي ويل سميث وكذلك لنجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول، محمد صلاح.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ماذا يفعل أهل الشر عندما تغيب الشفافية عن الدولة ؟!

جمال سلطان

نظام الملالي يعتبر مصر "دار كفر".. ينبغي ردها إلى دينها!

محمود سلطان

العطار مبروك

فراج إسماعيل

طوابير المعرض .. بارقة أمل !

د. حسام عقل

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

(مفيد فوزى: وشهد شاهد من أهلها)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: أكثر من 30 ألف قاصر تتزوج سنويا
» الزلازل الـ 10 الأكثر فتكًا بالبشر عبر التاريخ
» رسامة مصرية موهوبة تبهر أمريكا‎
» بالصور .. حريق هائل بمدرسة ثانوية بمركز المنيا
» هآرتس: أردوغان أفشل «قصة الحب» بين تركيا وإسرائيل
» "مصر في حاجة إلى حرب بهذا المجال"
» الصومال توجه الصفعة الثانية لـ«موانئ دبي»
» مسن في الـ 99 يحقق رقما قياسيا في السباحة
» "مورينيو" يكشف مصير "إبراهيموفيتش" مع يونايتد
» مصر تدعو لتوفير ممرات إنسانية للمحاصرين في الغوطة
» روسيا: كل الخيارات مطروحة للرد على أمريكا

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية