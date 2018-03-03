  • السبت 03 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:10 ص
بحث متقدم
خالد أبو بكر

"أبوبكر" يكشف معلومة هامة بشأن "أم زبيدة"

بالفيديو.. سفير السودان بالقاهرة: "حكم اعتقال البشير لا يهز لنا شعرة"

تطورات جديدة بشأن سفير السودان في مصر

سيناء 2018

خبير استراتيجي: هذا أهم ما يميز "سيناء 2018"

يونس مخيون

"لهذا السبب اختارنا "السيسي" لفترة رئاسية ثانية"

عبود الزمر

"الزمر" : عملية "سيناء 2018" ضرورية وناجحة

الجيش المصري (أرشيفية)

هذه عقوبة المسيء للجيش فى الدستور

الرئيس السيسي

ماذا يريد السيسي من قص أحلامه على الشعب؟

اتفاقية كامب ديفيد

رحلة التطبيع مع إسرائيل بين «الرسمي والشعبي»

زيارة السجون (أرشيفية)

عضو بـ«حقوق الإنسان» يكشف تفاصيل زيارة أقسام الشرطة

محمد بن سلمان

سر لقاء «بن سلمان» بالسيسى قبل زيارة أمريكا

مقتل شخصين جراء إطلاق نار بجامعة في أمريكا

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية ارشيفية
الشرطة الأمريكية ارشيفية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل اثنين في إطلاق نار بجامعة «سنترال ميشيجن» الأمريكية

#

إصابة شخصين في إطلاق نار بجامعة لويزيانا الأمريكية

#

مقتل شخصين في إطلاق نار بسويسرا

#

مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث لإطلاق النار بأمستردام

قتل شخصان، يوم الجمعة، في إطلاق نار داخل حرم جامعة "ميتيشغان" وسط الولايات المتحدة.
وبحسب "أسوشييتد برس"، قال بيان صادر عن إدارة الجامعة، إن شرطة ولاية ميتيشغان تبحث عن شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، يشتبه أنه منفذ إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل شخصين.
وأضافت أن شرطة الجامعة تعتقد أن الحادثة ناجمة عن مشكلة داخلية، مشيرة إلى عدم وجود إصابات.
ولم يكشف البيان عن هوية القتيلين، لكن أكد بالوقت ذاته أنهما ليسا من طلاب الجامعة.
وحثّت الجامعة التي تضم نحو 23 ألف طالب، جميع طلابها على البقاء في مواضع آمنة، وعدم الخروج.
وقبل أيام، اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسليح المعلمين وتدريبهم على حمل السلاح، للدفاع عن أنفسهم وعن الطلاب في حال وقع هجوم على المدرسة، نظرًا لتكرار مثل تلك الحوادث في مدارس البلاد.
وأفضت حوادث إطلاق النار التي شهدتها البلاد، منذ مطلع 2018 (خلال شهرين)، إلى مقتل ألفين و249 شخصًا، بحسب إحصائية صادرة، الإثنين الماضي 26 فبراير/شباط 2018، عن منظمة "أرشيف العنف المسلح" . 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ماذا يفعل أهل الشر عندما تغيب الشفافية عن الدولة ؟!

جمال سلطان

نظام الملالي يعتبر مصر "دار كفر".. ينبغي ردها إلى دينها!

محمود سلطان

العطار مبروك

فراج إسماعيل

طوابير المعرض .. بارقة أمل !

د. حسام عقل

هل طُويت صفحة القدس ودخلت ذمة التاريخ؟

طه خليفة

(مفيد فوزى: وشهد شاهد من أهلها)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: أكثر من 30 ألف قاصر تتزوج سنويا
» الزلازل الـ 10 الأكثر فتكًا بالبشر عبر التاريخ
» رسامة مصرية موهوبة تبهر أمريكا‎
» بالصور .. حريق هائل بمدرسة ثانوية بمركز المنيا
» هآرتس: أردوغان أفشل «قصة الحب» بين تركيا وإسرائيل
» "مصر في حاجة إلى حرب بهذا المجال"
» الصومال توجه الصفعة الثانية لـ«موانئ دبي»
» مسن في الـ 99 يحقق رقما قياسيا في السباحة
» "مورينيو" يكشف مصير "إبراهيموفيتش" مع يونايتد
» مصر تدعو لتوفير ممرات إنسانية للمحاصرين في الغوطة
» روسيا: كل الخيارات مطروحة للرد على أمريكا

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية