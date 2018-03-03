مقتل شخصين جراء إطلاق نار بجامعة في أمريكا

03 مارس 2018 - 12:50 ص

قتل شخصان، يوم الجمعة، في إطلاق نار داخل حرم جامعة "ميتيشغان" وسط الولايات المتحدة.



وبحسب "أسوشييتد برس"، قال بيان صادر عن إدارة الجامعة، إن شرطة ولاية ميتيشغان تبحث عن شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، يشتبه أنه منفذ إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل شخصين.



وأضافت أن شرطة الجامعة تعتقد أن الحادثة ناجمة عن مشكلة داخلية، مشيرة إلى عدم وجود إصابات.



ولم يكشف البيان عن هوية القتيلين، لكن أكد بالوقت ذاته أنهما ليسا من طلاب الجامعة.



وحثّت الجامعة التي تضم نحو 23 ألف طالب، جميع طلابها على البقاء في مواضع آمنة، وعدم الخروج.



وقبل أيام، اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسليح المعلمين وتدريبهم على حمل السلاح، للدفاع عن أنفسهم وعن الطلاب في حال وقع هجوم على المدرسة، نظرًا لتكرار مثل تلك الحوادث في مدارس البلاد.

