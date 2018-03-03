رئيس الوزراء اليمني يصل إلى القاهرة

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أعلنت السفارة اليمنية لدى مصر، مساء الجمعة، أن رئيس وزراء بلادها، أحمد عبيد بن دغر، يجري "فحوصات طبية" في القاهرة، ليكون ثالث مسؤول عربي بارز يتم الإعلان عن خضوعه للعلاج خلال نحو أسبوع.
وأفادت السفارة، في بيان نشرته عبر صفحتها في موقع "فيسبوك"، نقلا عن وكالة أنباء بلادها الرسمية، بأن "الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أجرى اتصالا هاتفيا برئيس حكومته، للاطمئنان على صحته بعد وصوله إلى مصر لاستكمال علاجه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة".
وتمنى الرئيس اليمني خلال الاتصال، لـ"رئيس الوزراء موفور الصحة والسلامة والشفاء العاجل للاضطلاع بمهامه وواجباته الوطنية".
من جانبه، أبلغ بن دغر، رئيس بلاده أن "الفحوصات الطبية مطمئنة"، دون مزيد من التفاصيل.
غير أن بن دغر، قال في تصريحات لوسيلة إعلامية محلية في مصر، نقلتها السفارة اليمينة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنه يعاني من "آلام بسيطة بالظهر".
وبن دغر، ثالث مسؤول عربي يتم الإعلان عن خضوعه لعلاج وفحوصات طيبة خلال نحو أسبوع، وفق رصد مراسل الأناضول.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الولايات المتحدة الأمريكية، عائدا إلى الأراضي الفلسطينية، بعد إجراء فحوصات طبية روتينية، جاءت جميع نتائجها إيجابية، وفق بيان صادر عن حسام زملط، رئيس مفوضية منظمة التحرير في واشنطن.
كما أجرى العاهل المغربي محمد السادس، في 26 فبراير/ شباط الماضي، عملية جراحية ناجحة على مستوى القلب في العاصمة الفرنسية باريس، بعد فحصوات طيبة أجريت مؤخرا، وفق بيان للديوان الملكي.

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