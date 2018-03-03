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في المغرب..

دراسة: أكثر من 30 ألف قاصر تتزوج سنويا

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احتجاجات فى المغرب

المصريون ووكالات

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أفادت دراسة مغربية حديثة، أن أكثر من 30 ألف طفلة قاصرة تتزوج سنويا في البلاد.
الدراسة أجراها باحثون في جمعية حقوق وعدالة (مستقلة)، بمدينة الدار البيضاء (غرب)، وكشفوا عنها الجمعة، في ندوة حول ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب.
ولفتت الدراسة إلى أن "عقود زواج القاصرات انتقل من نحو 30 ألف في 2007، إلى 33 ألف في 2009، و35 ألف في 2013"
وأضافت أن "ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات توجد بالمدن والأرياف ولها علاقة بالبطالة والفقر".
وقال رئيس الجمعية مراد فوزي، الذي قدم الدراسة، إن "الأسباب الأساسية لتفشي الظاهرة في المغرب هو انعدام نص قانوني صريح يمنع تزويج القاصرات".
وأضاف فوزي، أن "هذه الظاهرة منتشرة أكثر في صفوف الفتيات غير المتمدرسات".
ودعا الحكومة إلى ضرورة منع تزويج القاصرات.
وأشارت الدراسة، إلى أن "القاصرات المتزوجات قبل السن القانونية، الأكثر تعرضا للعنف والطلاق".
وأكتوبر الماضي، قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (حكومية)، إن "29.2 بالمائة من الفتيات المغربيات متزوجات".
وأضافت المندوبية في بحث لها، أن عدد القاصرين الذين تزوجوا قبل سن 18 عاما انخفض بنسبة 12.8 بالمائة خلال العقد الماضي.

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