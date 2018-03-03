» دراسة: أكثر من 30 ألف قاصر تتزوج سنويا

03 مارس 2018 - 12:59 ص

أفادت دراسة مغربية حديثة، أن أكثر من 30 ألف طفلة قاصرة تتزوج سنويا في البلاد.



الدراسة أجراها باحثون في جمعية حقوق وعدالة (مستقلة)، بمدينة الدار البيضاء (غرب)، وكشفوا عنها الجمعة، في ندوة حول ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب.



ولفتت الدراسة إلى أن "عقود زواج القاصرات انتقل من نحو 30 ألف في 2007، إلى 33 ألف في 2009، و35 ألف في 2013"



وأضافت أن "ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات توجد بالمدن والأرياف ولها علاقة بالبطالة والفقر".



وقال رئيس الجمعية مراد فوزي، الذي قدم الدراسة، إن "الأسباب الأساسية لتفشي الظاهرة في المغرب هو انعدام نص قانوني صريح يمنع تزويج القاصرات".



وأضاف فوزي، أن "هذه الظاهرة منتشرة أكثر في صفوف الفتيات غير المتمدرسات".



ودعا الحكومة إلى ضرورة منع تزويج القاصرات.



وأشارت الدراسة، إلى أن "القاصرات المتزوجات قبل السن القانونية، الأكثر تعرضا للعنف والطلاق".



وأكتوبر الماضي، قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (حكومية)، إن "29.2 بالمائة من الفتيات المغربيات متزوجات".

