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في إسبانيا..

أكثر من 500 حادثة متعلقة بالإسلاموفوبيا في 2017

عرب وعالم

دعوة عالمية لتبني مبادرة لمحاربة مظاهر "الإسلاموفوبيا"
دعوة عالمية لتبني مبادرة لمحاربة مظاهر "الإسلاموفوبيا"

المصريون ووكالات

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قالت "منصة المواطنة الإسبانية حول الإسلاموفوبيا" (حقوقية مستقلة)، إن بلادها شهدت في 2017، أكثر من 500 حادثة متعلقة بالإسلاموفوبيا، بينها حوادث استهدفت نساء وأطفالا ومساجدا.
وبحسب تقرير نشرته المنصة، الجمعة، تحت عنوان "الإسلاموفوبيا في إسبانيا 2017"، لوحظ اتجاه متزايد من التحيز ضد الإسلام بين مختلف الآراء السياسية في إسبانيا.
وذكر التقرير أنه تم أيضًا توثيق حوادث من تلك الظاهرة في الشوارع، والإعلام، وحملات الانترنيت، من قبل مجموعات يمينية متطرفة.
كما أشار إلى أن 386 حادثة من أصل 546 من حوادث الإسلاموفوبيا بالبلاد، جرت عبر منصات إعلامية أو مواقع الانترنيت.
فيما وقع 48 بالمائة من تلك الحوادث عبر اعتداءات لفظية ضد الإسلام والمسلمين.
وأضاف أن 21 بالمائة من تلك الحوادث كانت موجهة ضد النساء، و8 بالمائة ضد الرجال، فيما استهدفت 4 بالمائة منها الأطفال، و7 بالمائة المساجد.
كما تم توثيق اعتداءات استهدفت مؤسسات وشركات تابعة للجالية المسلمة في إسبانيا. 

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