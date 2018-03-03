"أبوبكر" يكشف معلومة هامة بشأن "أم زبيدة"

03 مارس 2018 - 01:18 ص

قال المحامي الدولي خالد أبوبكر، إن قناة الـ"بي بي سي"، ألحت للموافقة على إجراء مداخلة هاتفية معه بالنشرة الرئيسية للقناة، مضيفًا أن التحقيقات أثبتت أن ظهور أم زبيدة على القناة بهذا الشكل كان مرتبا ومدبرا.



وأوضح "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الشعب المصرى يثق في مؤسساته وقياداته، مشدد على أن ما يقوم به السيسي والأجهزة يصب في صالح المواطن المصري.

