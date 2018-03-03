» سهير رمزى تخلع الحجاب فى عيد ميلادها

03 مارس 2018 - 01:31 م

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة تجمع الفنانة سهير رمزي، بزوجها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصير الشهير بـ"إنستجرام"، وذلك خلال احتفال الأولى بعيد ميلادها، مساء أمس الجمعة.

وتظهر الفنانة سهير رمزي وهي تتخلى عن غطاء رأسها، وذلك بعد سنوات من ارتدائها للحجاب.

وعلقت "شلبي" على الصورة، قائلةً: "كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنة يا حوته#المحور".

كانت سهير رمزي، قد قالت في تصريحات تليفزيونية إنها ترى أن الحجاب ليس مجرد غطاء على الرأس، موضحةً أنها ترتدي الملابس المحتشمة وتغطى شعرها بوشاح أو قبعة.