«برهامي»:«مقاطع الانتخابات مع الأعداء»

03 مارس 2018 - 01:32 م

اعتبر ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن الداعون لمقاطعة الانتخابات الرئاسية يقفون في صفوف الأعداء، مشددًا على ضرورة المشاركة حتى تكون رسالة من المصريين إلى الخارج .

وقال "برهامي" إن حزب النور بالاشتراك مع الدعوة السلفية، قاموا بوضع خطة موسعة يجوبون خلالها كافة المحافظات لتوضيح قرار حزب النور ومبرراته بشأن دعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، وحث الشعب المصري على المشاركة في الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها نهاية مارس الجاري.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ«برهامي» على هامش المؤتمر الذي عقده، مساء الجمعة، في مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط بحضور عدد من قيادات حزب النور، وأعضاء الدعوة السلفية دمياط والدقهلية والتقى عددا من قيادات وأعضاء حزب النور بالمحافظتين.

وحذر «برهامي» من فكرة قناعة المواطنين بأن الموضوع «محسوم»، مما قد يؤثر علي خروج المواطنين للتصويت، وهو ما يتطلب تقوية وضع الدولة أمام دول العالم الخارجي، ومؤسسة الرئاسة بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه حريص على التوضيح خلال لقاءاته للمخاطر الحقيقية التي يتعرض لها الوطن، من مؤامرات وإرهاب يستهدف إسقاط الدولة المصرية، والدخول لمتاهة الفوضى والتدمير، معتبرا مقاطعي الانتخابات أنهم من صفوف الأعداء، مشددا على ضرورة المشاركة في الانتخابات، وقال: «المقاطعة ضرر وليست نفعا».

وأضاف «برهامي» أن الحفاظ على الوطن وسط المخاطر من الأساسيات التي لا يجب أن يفرط فيها أي مواطن، مشيرا إلى أن الأعداء يحيطون، ويسعون لضرب وحدة واستقرار الوطن، وأضاف: «البلد دي محتاجة جهود المخلصين، والمشاركة في الانتخابات رسالة للعالم أن مصر دولة متماسكة».