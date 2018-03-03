بالفيديو.. بشرى سارة للمتضررين من تعيينات النيابة الإدارية

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أكد الإعلامي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ينظر الآن فى مسابقة النيابة الإدارية ووفر لها الدرجات اللازمة وسيعمل على الانتهاء من أزمة المتضررين.

وقال "بكرى"، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "البلد"  قائلا: "أنا تواصلت مع المستشار محمد جميل وقال لى ليس لدينا مانع والدرجات موجودة ونعمل فى هذا الموضوع وإن شاء ربنا يكرم".

 وأوضح أنه التقى برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فى سيناء خلال الأسبوع الماضي وحصل منه على وعد بحل مشكلة مسابقة النيابة الإدارية، قائلا: "قابلت رئيس الوزراء فى سيناء وقلتله حضرتك أعطيتنا أكثر من وعد وشباب مسابقة النيابة الإدارية فاقد الإحساس بالوقت والأيام بتجرى وهما محلك سر، فقال لى أنا هشوف ده وإن شاء الله متقلقوش وكتبها كملاحظة.

 شاهد الفيديو..

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