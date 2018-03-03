صندوق النقد: سياسية ترامب تضر بالولايات المتحدة

03 مارس 2018 - 01:40 م

انضم صندوق النقد الدولي لموجة الانتقادات الموجهة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم.

وتقضي خطة ترامب بفرض تعريفات جمركية، بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب، و10 في المائة على واردات الألومونيوم.

وحذر صندوق النقد من أن هذه الخطوة ستضر بالولايات المتحدة، كما ستضر بالدول الأخرى.

وقال الصندوق إن دولا أخرى ربما تحذو حذو ترامب، وتدعي ضرورة فرض قيود تجارية صارمة، بحجة الدفاع عن أمنها القومي.

وأعلن مسؤولون في الاتحاد الأوربي أنهم يدرسون فرض تعريفات جمركية، بنسبة 25 في المائة على واردات الاتحاد من الولايات المتحدة، التي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار.