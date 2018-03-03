  • السبت 03 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:28 م
بحث متقدم
نت

كاتب مصري: ليس من مصلحتنا التصعيد مع "بي بي سي"

أرشيفية

حسنى: يكشف مفاجأة صادمة بدور الأيتام

أرشيفية

قانونى يفسر حكم "الدستورية" حول تيران وصنافير

الدكتور مجدي يعقوب مع وزير التعليم العالي

بالصور.. حقيقة مرض مجدي يعقوب

نجاد البرعي

البرعى ينشر آخر مقالة منعته من "الكتابة"

ياسر برهامي

«برهامي»:«مقاطع الانتخابات مع الأعداء»

تيران وصنافير

الدستورية تقضى بعدم الاعتداد بأحكام "تيران وصنافير"

محاكمة بديع

النيابة: هذا ما فعله الإخوان لتهريب القيادات

صورة الخبر الأصلي

950 هجومًا على المسلمين في ألمانيا

محمد بديع

النيابة بـ"فض رابعة": الشيطان زيّن للإخوان "دولة الخلافة"

صندوق النقد: سياسية ترامب تضر بالولايات المتحدة

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات

أخبار متعلقة
#

زعيم إنجيلي أمريكي: الله اختار "ترامب" رئيسًا لنا

#

«ترامب» يعرب عن فخره بالولايات المتحدة

#

مسلح يقتل 16 شخصًا في كنيسة بأمريكا

#

ترامب يعلن "حالة طوارئ وطنية" بسبب هذا الأمر

انستجرام

بوسي شلبي

سهير زمزي

الاستغناء عن الحجاب

انضم صندوق النقد الدولي لموجة الانتقادات الموجهة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم.

وتقضي خطة ترامب بفرض تعريفات جمركية، بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب، و10 في المائة على واردات الألومونيوم.

وحذر صندوق النقد من أن هذه الخطوة ستضر بالولايات المتحدة، كما ستضر بالدول الأخرى.

وقال الصندوق إن دولا أخرى ربما تحذو حذو ترامب، وتدعي ضرورة فرض قيود تجارية صارمة، بحجة الدفاع عن أمنها القومي.

وأعلن مسؤولون في الاتحاد الأوربي أنهم يدرسون فرض تعريفات جمركية، بنسبة 25 في المائة على واردات الاتحاد من الولايات المتحدة، التي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ماذا يفعل أهل الشر عندما تغيب الشفافية عن الدولة ؟!

جمال سلطان

نظام الملالي يعتبر مصر "دار كفر".. ينبغي ردها إلى دينها!

محمود سلطان

العطار مبروك

فراج إسماعيل

إنهم يملأون السد ..هل اقتربت أيام (العطش)

د. هشام الحمامي

طوابير المعرض .. بارقة أمل !

د. حسام عقل

(السادات لإحسان عبد القدوس: روح ربى أولادك)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الموافقة على استخدام تقنية "حكم الفيديو المساعد"
» كاتبة: نقابة الصحفيين قد تتحول لمول عبد الخالق ثروت
» تأجيل محاكمة بديع وآخرين بفض اعتصام رابعة
» سهير رمزى تخلع الحجاب فى عيد ميلادها
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» النيابة تطالب بإعدام 739 متهمًا بـ"فض رابعة"
» الإثنين.. عودة السفير السوداني للقاهرة
» «إكرامي» يحرض «السعيد» بالتمرد على الأهلي
» الإحباط يفترس آمال أهالى النوبة
» قصة وزير صحة تنظيم داعش
» بالفيديو.. كارثة بسبب إعلانات أدوية التخسيس

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية