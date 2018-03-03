مؤتمر لدعم السيسى بقرية القصبة ببنى سويف

03 مارس 2018 - 01:41 م

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف لقاءً مع أهالى قرية القصبة التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة تضمن اللقاء شرح أهم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأيضا حث المواطنين على المشاركة، وذلك لتأكيد دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة.



حضر اللقاء الدكتور حوتة حسين أمين شباب المحافظة، خيرى ندا امين العمل الجماهيرى بالمحافظة، طارق نور أمين مركز سمسطا،محمد بكرى ، نائب رئيس مركز ومدينة بنى سويف،عصام محمد على الأمين المساعد، جابر عبد الجيد أمين الصندوق، خلف محمود أمين