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اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

الحياة السياسية

العدد
العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى عدد الغد "أسرار الإطاحة بـ«مبارك»"، كذلك "تدهور الحالة الصحية لمساعد«مرسى» بمحبسه"، كما ننشر " المنبوذون الثلاثة.. «تريكة.. نمرة.. يوسف».. الشعبية وحدها لا تشفع".
وننشر أيضًا " هل انقلب حلفاء«الإخوان»على الجماعة؟"، وكذلك "هل انقلب حلفاء "الإخوان" على الجماعة؟"، وأيضًا "الأزهر يحارب "داعش" من مقاهي الشرابية".
 
** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ قصة استقالة فنان مصرى من(BBC) على الهواء
ـ الإعلاميون يرفعون شعار: «ابعد عن السياسة وغنيلها»
ـ الأسرار الجنسية لمشاهير السينما
ـ أحدث أساليب التأديب و«جر الشكل».. فى المطار تفتيش ومماطلة.. وفى العودة تعطيل ومصادرة
ـ المصرى مخترع«واى فاى»: هذا المسئول دفعنى للهجرة 
ـ تفاصيل «الهروب الكبير» لرؤساء الأحزاب الإسلامية 
ـ قصة الضابط صاحب أشهر أغنية بمصر
ـ الأبراج الخراسانية تغتال القصور الأثرية
ـ «شوارع» و«حوارى» القاهرة.. خلدها محفوظ.. وأهدرتها العشوائية والفوضى
ـ «فاطمة» ضحكة اغتالتها عجلات طائشة
ـ «السجين المعاق».. من حلم الوظيفة إلى السجن
ـ « الفرعون المتبهدل».. 7 سنوات كعب داير
ـ «الأعلى للإعلام» يوقف مذيع «قميص النوم»
ـ «غطاس المجارى».. نجم برامج التوك شو
ـ نصف مليون جنيه راتب «ريهام سعيد» شهريًا



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