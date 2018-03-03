  • السبت 03 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:28 م
بحث متقدم
نت

كاتب مصري: ليس من مصلحتنا التصعيد مع "بي بي سي"

أرشيفية

حسنى: يكشف مفاجأة صادمة بدور الأيتام

أرشيفية

قانونى يفسر حكم "الدستورية" حول تيران وصنافير

الدكتور مجدي يعقوب مع وزير التعليم العالي

بالصور.. حقيقة مرض مجدي يعقوب

نجاد البرعي

البرعى ينشر آخر مقالة منعته من "الكتابة"

ياسر برهامي

«برهامي»:«مقاطع الانتخابات مع الأعداء»

تيران وصنافير

الدستورية تقضى بعدم الاعتداد بأحكام "تيران وصنافير"

محاكمة بديع

النيابة: هذا ما فعله الإخوان لتهريب القيادات

صورة الخبر الأصلي

950 هجومًا على المسلمين في ألمانيا

محمد بديع

النيابة بـ"فض رابعة": الشيطان زيّن للإخوان "دولة الخلافة"

بالفيديو..

الاحتلال يلقى بقنبلة على زوجين فلسطينيين يحملان رضيعًا

عرب وعالم

الزوجين الفلسطينيين
الزوجين الفلسطينيين

وكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة 11 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة

#

إصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة

#

إسرائيل تواصل غاراتها ردًا على صواريخ غزة

#

إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال

فلسطين

طفل

قنبلة

رضيع

زوجين

بثت منظمة “هناك قانون” الإسرائيلية، تسجيلاً يظهر جنوداً إسرائيليين يلقون قنبلة صوتية تجاه زوجين فلسطينيين يحملان طفلاً رضيعاً، في نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الواقعة حدثت حوالي الساعة الثالثة من عصر الجمعة، ضمن أعمال العنف المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه سكان بلدة “بورين” قرب نابلس.

وأضافت أن عدداً من جنود حرس الحدود الإسرائيلي، قاموا بإلقاء قنابل غاز على سكان البلدة، ومن بينها منزل لعائلة كبيرة.

وبيّنت أنه أثناء قيام سيارة إسعاف بإجلاء المصابين من منزل العائلة، استمر إلقاء قنابل الغاز تجاه المدنيين.

وأوضحت المنظمة أن رجلاً وزوجته ومعهما طفل رضيع، هربا من المكان بعد تعرضهما لقنابل الغاز، موضحة إن الجيش قام بهذه الأثناء بإلقاء قنبلة صوتية تجاه الزوجين.

وقالت المنظمة، إنه في الأسابيع الأخيرة كان هناك سلسلة من الاعتداءات والعنف تجاه الفلسطينيين حول مستوطنة “يتسهار” القريبة من نابلس.

وأشارت إلى أنه تم خلال الفترة المذكورة توثيق اعتداءات للمستوطنين، وهم يرشقون سكان البلدة بالحجارة.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعقيب حول ما أوردته المنظمة الحقوقية. 

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ماذا يفعل أهل الشر عندما تغيب الشفافية عن الدولة ؟!

جمال سلطان

نظام الملالي يعتبر مصر "دار كفر".. ينبغي ردها إلى دينها!

محمود سلطان

العطار مبروك

فراج إسماعيل

إنهم يملأون السد ..هل اقتربت أيام (العطش)

د. هشام الحمامي

طوابير المعرض .. بارقة أمل !

د. حسام عقل

(السادات لإحسان عبد القدوس: روح ربى أولادك)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الموافقة على استخدام تقنية "حكم الفيديو المساعد"
» كاتبة: نقابة الصحفيين قد تتحول لمول عبد الخالق ثروت
» تأجيل محاكمة بديع وآخرين بفض اعتصام رابعة
» سهير رمزى تخلع الحجاب فى عيد ميلادها
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» النيابة تطالب بإعدام 739 متهمًا بـ"فض رابعة"
» الإثنين.. عودة السفير السوداني للقاهرة
» «إكرامي» يحرض «السعيد» بالتمرد على الأهلي
» الإحباط يفترس آمال أهالى النوبة
» قصة وزير صحة تنظيم داعش
» بالفيديو.. كارثة بسبب إعلانات أدوية التخسيس

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية