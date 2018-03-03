قانونى يفسر حكم "الدستورية" حول تيران وصنافير

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قال المحامى طارق نجيدة، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم بشأن اتفاقية تيران وصنافير، لا بد من احترامه  أين ما كان الرأي حوله، لأنه أصبح حكما حقيقيا يتحدث عن أن محكمة القضاء المستعجل والقضاء الإداري غير مختصين بإصدار حكمها في قضية الجزيرتين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن هذا الحكم لم يحسم إذا كانت الجزيرتان سعودية أو مصرية، لأن الحكم الصادر من الدستورية يتعلق بأحكام ماضية أصدرها القضاء الإداري والمستعجل فقط".

وعن الوضع القانوني للاتفاقية في الفترة المقبلة قال "نجيدة"، أن الخطوات التالية التي لا بد أن تسلك هى الطعن علي بعدم سلطه المحكمة الدستورية بشأن قرار الاتفاقية، إذا توافرت الشروط والظروف القضائية لذلك.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أقرت، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، وكذا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة الصادر ببطلان حكم القضاء الإداري فى هذا الشأن.

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