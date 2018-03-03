بالصور.. حقيقة مرض مجدي يعقوب

03 مارس 2018 - 02:03 م

بعد انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية للدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، ومؤسس مركز مجدي يعقوب لأبحاث وجراحات القلب بأسوان، ونقله للعناية المركزة، أصدر المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا ينفي فيه تلك الشائعة من خلال نشر صورا وبيانا لزيارة الوزير لـ"يعقوب"، اليوم.

وقال المركز في بيانه، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زار صباح اليوم السبت، مؤسسة مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب بأسوان، حيث تفقد الوزير مبنى المعهد وغرف العمليات والاستقبال وقسم الأشعة المقطعية وغرف العناية المركزة، حيث كان في استقباله الدكتور مجدي يعقوب وأطباء المعهد.

أشاد الوزير، خلال الزيارة بالرعاية الصحية الفائقة التي تقدمها المؤسسة للمرضى، مؤكدا على دعم الوزارة الكامل لجهود "يعقوب" في علاج أمراض القلب غير القادرين وتوفير كافة الإمكانات لمستشفى أسوان الجامعي لتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى في أسوان وخارجها.

رافق وزير التعليم العالي خلال الزيارة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ونواب رئيس الجامعة ومدير مستشفيات جامعة أسوان ووكيل وزارة الصحة وبعض القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويذكر أن مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب ( MYF ) هي مؤسسة غير هادفة للربح، وغير حكومية تقدم خدمات طبية مجانية من الطراز العالمي لغير القادرين في مصر وجميع أنحاء المنطقة في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية وتقع داخل مستشفى أسوان الجامعي وتتكون من ثلاث طوابق.









