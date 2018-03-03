الزمالك يصطحب 20 لاعبًا خلال رحلته بأدغال إثيوبيا

03 مارس 2018 - 02:04 م

اصطحب الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة إيهاب جلال، 20 لاعباً للسفر إلى إثيوبيا استعداداً لمواجهة ولايتا ديتشا الإثيوبى المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة اللاعبين: أحمد الشناوى ومحمود جنش وعمر صلاح فى حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وإسلام جمال وحازم إمام وحمدى النقاز وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد ومحمود دونجا ومحمود عبد العزيز وأحمد داوودا ومعروف يوسف وعماد فتحى وأحمد مدبولى وعبد الله جمعة وكاسونجو ونانا بوكو ومحمد عنتر.

فيما يغيب عن الزمالك مؤيد العجان للإصابة، ومحمود حمدى الونش للإيقاف، وباسم مرسى ومحمد الشامى وأيمن حفنى وأحمد توفيق ومحمد أشرف "روقة" ومحمد إبراهيم لأسباب فنية.