"مصر أمدت واشنطن بمعلومات هامة عن 11 سبتمبر"

03 مارس 2018 - 11:59 م

قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، إن هناك تعاون غير عادي بين وزارة الداخلية المصرية وبين منظمات الأمم المتحدة المعنية بالجريمة الجنائية بصفة عامة، وتشيد تلك المنظمات بهذا التعاون في مجالي مكافحة المخدرات والأموال العامة تحديداً.



وأضاف نور الدين خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أنه بالرغم من هذ التعاون إلا أنها لا تتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن مصر مرت بسبع سنوات عجاف وهي تحارب "منتخب العالم في الإرهاب" وحدها دون أن يدعمها أحد، مشيرا إلى أن أبناء مصر يخوضون حرباً شرسة ضد الإرهاب مؤكدا أنها أشرس من حرب أكتوبر عام 1973 والتي كان خلالها العدو ظاهراً أما في تلك الحرب يختبئ العدو بين الأهالي ويمارس "حرب الفئران".



وأوضح أن ما تم الكشف عنه من البنية الأساسية للإرهاب في سيناء تؤكد أنها بنية لجيشو نظامية تضم دعم لوجيستي ومادي غير مسبوق بها تخطيط مخابراتي لجيوش نظامية، مشدداً على مصر تنوب عن الوطن العربي كله في الدفاع عن المقدسات والأراضي ضد الإرهاب، وأن مصر هي الصخرة التي يتحطم عليها الغزاة.

