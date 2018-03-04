» مجدي يعقوب يكشف حقيقة مرضه الخطير

04 مارس 2018 - 12:05 ص

كشف الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، حقيقة شائعات مرضه التي انتشرت مؤخرًا، نافيا الأمر جملة وتفصيلا ومشيرا إلى أنه لم يعرف مصادر هذه الشائعات.

