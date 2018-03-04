"خيرت" يشدد علي اختيار عناصر متميز لمأمورية الترحيلات

فى جولة مفاجئة للواء إيهاب خيرت مدير امن القليوبية، لمحكمة شبين القناطر، تفقد خلالها تأمين المحكمة واطلع على مدى تفهم الخدمات المعينة لتأمين المحكمة لمهامهم وحثهم على شدة اليقظة، ووجه بضرورة توسيع دائرة الاشتباه، وتفتيش المترددين على المحكمة، وضرورة مرورهم من بوابة المفرقعات، وحسن معاملة المواطنين من المترددين على المحكمة.

كما تابع مدير الأمن ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها من انتظام القوات وتناسبها مع مخطط التأمين والتأكد من إجراءات التامين للمتهمين المرحلين ومأموريات عرضهم علي النيابات والمحكمة، كما تفقد حجز ادارة الترحيلات مؤكدا على حسن معاملة المرحلين وعدم المساس بإنسانيتهم .

وقد شدد "خيرت" علي تعليمات الترحيل وضوابطه ويقظة القوات أثناء المأموريات لما يقع علي عاتقهم من مسئولية في الالتزام بتلك الضوابط ، وعلي أهمية القيود الحديدية، لضمان عدم هروب أي متهم.

كما أعطي خيرت، توجيهات للعميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر بالمتابعة الميدانية والإشراف علي خدمات تأمين المحكمة والترحيلات والتأكد الدائم من يقظة القوات واختيار العناصر المتميزة لهذه المهمة لما لهم من أهمية بالغة حتي تكفل الطمأنينة والأمن للمواطن وحمايته، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الوطن والمواطن.