  • الأحد 04 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:47 ص
بحث متقدم
الدكتور محمد نور فرحات

"فرحات" يكشف معلومة هامة عن حكم الدستورية

خيري رمضان

تطورات مثيرة بشأن التحقيق مع خيري رمضان

هجوم 11 سبتمبر

"مصر أمدت واشنطن بمعلومات هامة عن 11 سبتمبر"

خيري رمضان

ماذا قال "أديب" بشأن التحقيق مع خيري رمضان ؟

عمرو أديب

"أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير في مصر

المحكمة الدستورية

هكذا قابل الدفاع عن «تيران وصنافير» حكم «الدستورية»

انتخابات الرئاسة 2014

لهذه الأسباب.. «السيسي» بلا ظهير نسائي في «الرئاسية»

أسامة الغزالي حرب

نجوم المعارضة يروجون للسلطة.. هذه أسباب التحول

دعايا السيسي

انتخابات الرئاسة.. «مولد وصاحبه وغائب»

زبيدة

هل تقضي قصة «زبيدة – الديب» على آمال المختفين قسريًا؟

في القليوبية

"خيرت" يشدد علي اختيار عناصر متميز لمأمورية الترحيلات

قبلي وبحري

جولة مدير الامن
جولة مدير الامن

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

خيرت بركات: "عنان" خالف القوانين العسكرية وسوف يحاسب

#

عصابة دولية تجمع 18 مليون جنيه من مدخرات المصريين

#

محامي "صالح": قتله الحرس الثوري الإيراني

#

أنصار "صالح" ينتقمون له في صنعاء

فى جولة مفاجئة للواء إيهاب خيرت مدير امن القليوبية، لمحكمة شبين القناطر، تفقد خلالها تأمين المحكمة واطلع على مدى تفهم الخدمات المعينة لتأمين المحكمة لمهامهم وحثهم على شدة اليقظة، ووجه بضرورة توسيع دائرة الاشتباه، وتفتيش المترددين على المحكمة، وضرورة مرورهم من بوابة المفرقعات، وحسن معاملة المواطنين من المترددين على المحكمة.

كما تابع مدير الأمن ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها من انتظام القوات وتناسبها مع مخطط التأمين والتأكد من إجراءات التامين للمتهمين المرحلين ومأموريات عرضهم علي النيابات والمحكمة، كما تفقد حجز ادارة الترحيلات مؤكدا على حسن معاملة المرحلين وعدم المساس بإنسانيتهم .

وقد شدد "خيرت" علي تعليمات الترحيل وضوابطه ويقظة القوات أثناء المأموريات لما يقع علي عاتقهم من مسئولية في الالتزام بتلك الضوابط ، وعلي أهمية القيود الحديدية، لضمان عدم هروب أي متهم.

كما أعطي خيرت،  توجيهات للعميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر بالمتابعة الميدانية والإشراف علي خدمات تأمين المحكمة والترحيلات والتأكد الدائم من يقظة القوات واختيار العناصر المتميزة لهذه المهمة لما لهم من أهمية بالغة حتي تكفل الطمأنينة والأمن للمواطن وحمايته، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الوطن والمواطن. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بين العاصمة القديمة والعاصمة الجديدة

جمال سلطان

نظام الملالي يعتبر مصر "دار كفر".. ينبغي ردها إلى دينها!

محمود سلطان

المعاناة مع المصالح الحكومية

فراج إسماعيل

إنهم يملأون السد ..هل اقتربت أيام (العطش)

د. هشام الحمامي

طوابير المعرض .. بارقة أمل !

د. حسام عقل

(السادات لإحسان عبد القدوس: روح ربى أولادك)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» طالب يروي تفاصيل مفزعة عن سحله في بولندا
» عبدالله السعيد يوقع للزمالك بـ 60 مليون جنيه
» حرب "الغاز" بين روسيا وأمريكا في أوروبا
» مجدي يعقوب يكشف حقيقة مرضه الخطير
» «حسن نافعة» يفتح النار على المعارضة.. لهذا السبب
» أول تعليق من ابن "منى عراقي" على اعترافها بالتعرض للاغتصاب
» تعليق ناري لـ"أديب" بشأن القبض على "الصباغ"
» مقاطعة وسائل الإعلام الغربية ليس في صالح مصر
» «صلاح» أقرب لـ «رونالدو» من «ميسي»
» "قرية النجاشي".. أقدم الآثار الإسلامية في إفريقيا
» رسالة هامة من جمال سلطان لـ"أديب" بشأن "زبيدة"

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية