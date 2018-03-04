» حرب "الغاز" بين روسيا وأمريكا في أوروبا

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قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الطاقة المتجددة طاقة نظيفة، موضحا أن العالم يعتمد أكثر على الطاقة الأحفورية حتى الآن.
وأشار "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" عبر فضائية "دريم"، مساء السبت، إلى أن الغاز سيصبح رقم واحد في مصادر الطاقة في العالم ويليه البترول ثم الفحم في عام 2040، وفقًا لمراكز دراسات.
ولفت "المسلماني" إلى أن نصف إمدادات الطاقة ستكون من الغاز، وربعها سيكون من البترول، وأقل من 10% سيكون من الفحم، مضيفا أن روسيا بها أكبر مخزون غاز في العالم على الإطلاق، موضحًا أن ربع الغاز في العالم موجود في روسيا.

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