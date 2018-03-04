» عبدالله السعيد يوقع للزمالك بـ 60 مليون جنيه

بدوره، أكد "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية "شوبير"، أنه مقرب بشكل كبير من المستشار مرتضى منصور، وانه صرح له بأن في حال عدم تجديد التعاقد للسعيد فانه سوف يفاوضه ولا توجد أي مفاوضات حتى الان.