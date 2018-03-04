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على مسئولية "شوبير"..

عبدالله السعيد يوقع للزمالك بـ 60 مليون جنيه

الرياضة

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد شوبير إن سيد مرعي، وكيل اللاعبين، صرح له بأن عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقّع للزمالك لمدة ثلاثة مواسم.
وأوضح "شوبير"، خلال حلقة من برنامجه "مع شوبير" عبر فضائية "صدى البلد"، أن السعيد وقع لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 60 مليون جنيه.
بدوره، أكد "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية "شوبير"، أنه مقرب بشكل كبير من المستشار مرتضى منصور، وانه صرح له بأن في حال عدم تجديد التعاقد للسعيد فانه سوف يفاوضه ولا توجد أي مفاوضات حتى الان.

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