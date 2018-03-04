روما يذيق نابولي الهزيمة الثانية في "الكالتشيو"

04 مارس 2018 - 01:02 ص

أذاق فريق روما، مساء السبت، مضيفه نابولي الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).



وخسر نابولي من ضيفه روما بهدفين مقابل أربعة أهداف في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.



جاءت المباراة سريعة من بدايتها، حيث بادر نابولي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق لورنزو إنسيني، إلا أن فرحة أصحاب الأرض بالهدف لم تدم طويلًا فبعدها بدقيقة أدرك روما التعادل عبر التركي جنكيز أوندر.



ومع حلول الدقيقة 26 أحرز البوسني إدين دجيكو الهدف الثاني لروما، ليخرج الضيوف متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.



وجاءت الدقيقة 73 لتشهد معها إحراز دجيكو الهدف الثاني له والثالث لفريقه، وبعدها بست دقائق أضاف الأرجنتيني دييغو بيروتي الهدف الرابع.



وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 92 أحرز نابولي هدفه الثاني عن طريق البلجيكي درايس ميرتينز.



وتعد هزيمة اليوم، الثانية لنابولي في الموسم الحالي على ملعبه، حيث جاءت الخسارة الأولى على يد يوفينتوس بهدف نظيف.

