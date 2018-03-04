مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية مكبرة ببنها

قاد اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة على مدينه بنها، لضبط العناصر الخطرة و ذوي المعلومات الجنائية و المحكوم عليهم وتوسيع دائرة الاشتباه، لبث الاطمئنان في نفوس المواطنين .
وشدد مدير الأمن، على ضرورة التوسع فى ضبط الحالة المرورية ورفع الإشغالات المنتشرة بدائرة قسمي أول ثان بنها و الموجودة بالطريق العام.
كما وجه بعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون وإعلاء لكلمته لضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط للشارع القليوبى.
والجدير بالذكر أن الحملة الأمنية التى قادها مدير الامن، جاءت بناءا علي استجابة منه لشكاوي المواطنين للتأكيد على أن الشرطة تعمل جاهده علي توفير الأمن والأمان لمصرنا
وقام بتوعيه القوات بخطورة المرحلة الراهنة، وحثهم علي بذل المزيد من الجهد.