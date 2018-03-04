الريال ينذر سان جيرمان بثلاثية في شباك خيتافي

04 مارس 2018 - 01:04 ص

وجه فريق ريال مدريد الإسباني، مساء السبت، إنذارًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب ريال مدريد على ضيفه خيتافي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني (الليغا).



دخل الملكي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة 24 عن طريق الويلزي غاريث بيل.



ومع حلول الدقيقة 45 أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للريال، ليخرج متقدمًا من شوط المباراة بهدفين نظيفين.



وبهذا الهدف، يكون رونالدو قد نجح في تسجيل 300 هدف خلال مسيرته مع الملكي في الدوري الإسباني.



وشهدت الدقيقة 47 طرد الفرنسي لويك ريمي، ليلعب خيتافي الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.



ولم يتأثر خيتافي بالنقص العددي ضمن صفوفه، وتمكن فرانسيسكو بورتيو في الدقيقة 65 من تقليص النتيجة.



وفي الوقت الذي بحث فيه خيتافي عن التعادل، قضى رونالدو على تلك الآمال بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 78.

