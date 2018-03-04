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على ملعبه

ليفربول رابع نادٍ إنجليزي يحقق 300 انتصار

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ووكالات

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حقق فريق ليفربول رقمًا جديدًا في الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ)، بعدما تغلب مساء السبت، على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة المحلية.
وأصبح فريق ليفربول رابع نادٍ يفوز بـ 300 مباراة على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتربع مانشستر يونايتد على قمة أكثر الأندية التي حققت انتصارات على ملعبها أولد ترافورد بإجمالي 359 فوزًا.
ويأتي في المرتبة الثانية فريق أرسنال الذي حقق 318 انتصارًا على ملعبه الإمارات، بينما جاء في المرتبة الثالثة تشيلسي الذي حقق 311 انتصارًا على ملعبه ستامفورد بريدج. 

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