إطلاق نار وتأهب أمني حول البيت الأبيض

04 مارس 2018 - 01:16 ص

قتل رجل نفسه بسلاح ناري أمام البيت الأبيض، صباح السبت، حسب ما أعلن جهاز الحماية السري المكلف أمن الرئيس دونالد ترامب الذي لم يكن موجودا في المبنى عند وقوع إطلاق النار.



وأمضى ترامب، مطلع عطلة نهاية الأسبوع، في منتجع مارالاغو في فلوريدا، ومن المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض، مساء السبت.



وقال هوغان غيدلي، أحد المتحدثين باسم البيت الأبيض: «نحن على علم بالحادث وتم إبلاغ الرئيس».



وأوضح بيان لجهاز الحماية السرية «قرابة الساعة 11،46 (16،46 ت غ) تسبب رجل أبيض لنفسه بإصابة بواسطة سلاح ناري خارج السور الشمالي للبيت الأبيض»، مضيفا أن الرجل «توفي».



وتابع البيان أن الرجل أخرج سلاحا كان أخفاه تحت ملابسه و«أطلق رصاصات عدة، لكنه لم يكن يستهدف البيت الأبيض على ما يبدو»، موضحا عدم سقوط جرحى رغم وجود نحو 100 سائح على مشارف البيت الأبيض.

