» طالب يروي تفاصيل مفزعة عن سحله في بولندا

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صرح محمد عزت، الطالب المصري الذي تعرض للاعتداء في بولندا، بأنه تعرض للضرب من قبل 4 أشخاص، موضحا أنه تم ضربه وسحله وكسر أسنانه بمجرد معرفتهم أنه عربي.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر النهاردة» المذاع على «القناة الأولى»، والذي تقدمه الإعلامية رشا نبيل، أنه أصيب بجرح قطعي بآلة حادة بالقرب من عينه،
وذكر أنه سعيد جدا بالاهتمام المصري بالواقعة والدفاع عنه ونقله لتقلي العلاج اللازم.
وكان تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، صورًا نشرتها والدة الشاب المجنى عليه ترصد آثار الاعتداء عليه، التي تسببت في تشوهات وإصابات جسيمة في الوجه نتيجة تعرضه للضرب من 4 شباب في بولندا.



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