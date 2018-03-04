منافس "السيسي": لا مجال للمصالحة مع الإخوان

04 مارس 2018 - 01:29 ص

أكد موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي للانتخابات المقبلة إنه لا مجال للمصالحة مع الإخوان ممن تلوثت أيديهم بالدم، مشيرا إلى أنه سيقوم بإحالتهم للمحاكمة العسكرية.



وأوضح "موسى"، خلال لقائه ببرنامج "العاصمة" عبر فضائية "العاصمة"، مساء السبت أنه لا مانع لديه لاحتواء الشباب المغيبون من قبل جماعة الإخوان ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء.

