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منافس "السيسي": لا مجال للمصالحة مع الإخوان

الحياة السياسية

المرشح الرئاسي موسى مصطفى
المرشح الرئاسي موسى مصطفى

المصريون ـ متابعات

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أكد موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي للانتخابات المقبلة إنه لا مجال للمصالحة مع الإخوان ممن تلوثت أيديهم بالدم، مشيرا إلى أنه سيقوم بإحالتهم للمحاكمة العسكرية.
وأوضح "موسى"، خلال لقائه ببرنامج "العاصمة" عبر فضائية "العاصمة"، مساء السبت أنه لا مانع لديه لاحتواء الشباب المغيبون من قبل جماعة الإخوان ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء.
وأثنى "موسى" على الدور الذي يقوم به الجيش في مكافحة ومجابهة الإرهاب، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تعاون دولي من أجل القضاء على هذه الجماعات الإرهابية خاصة أنها تستهدف جميع دول العالم.

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