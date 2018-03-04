تطورات مثيرة بشأن التحقيق مع خيري رمضان

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قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابة، حجز الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج "مصر النهارده" على القناة الأولى، لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات الأمن الوطني، بخصوص البلاغ رقم 1170/2018، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، ضد رمضان، بشأن قيامه بالإساءة إلى هيئة وضباط الشرطة في إحدى حلقات البرنامج.
وأنكر رمضان في تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه دائم الإشادة بمجهودات رجال الشرطة، ووزارة الداخلية، ودورهم في تحقيق استقرار المجتمع، وأنه يعمل إعلامي منذ مدة طويلة ولم يسيئ لأي من أجهزة الدولة أو الأشخاص، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد استدعت "رمضان" للتحقيق في البلاغ المقدم ضده، بتهمة الإساءة لهيئة وضباط الشرطة، عقب إذاعة الأخير رسالة من سيدة، خلال إحدى حلقات برنامجه، قالت إنها «زوجة ضابط شرطة، وتعاني من صعوبات الحياة»، الأمر الذي أثار موجة من الغضب لدى ضباط الشرطة وذويهم، ودفع وزارة الداخلية لتقديم البلاغ الذي تباشر النيابة التحقيق فيه.
وكان الإعلامي خيري رمضان استضاف إحدى حلقات برنامجه زوجة ضابط شرطة نقلت خلالها معاناتها من انخفاض راتب زوجها وعدم قدرتها على سداد مصاريف المدرسة، وهو ما أثار غضب الكثير من أسر الضباط.

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