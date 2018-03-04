"غادة والي" تزور مستشفى "بهية"

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مستشفي بهية

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن زيارة صباح يوم الثلاثاء القادم مستشفى بهية لمكافحة سرطان الثدي للسيدات.

وتقوم "والى" بجولة على جميع الأقسام الطبية بالمستشفى، والاطلاع على أحدث الطرق في علاج المرضى، كما ستلتقي بالسيدات المرضي المترددات علي المستشفي لتلقي العلاج المجاني، وكذلك السيدات اللاتي تم شفاؤهن من ذلك المرض.

تأتي زيارة الوزيرة للمستشفي في إطار الدعم الإنساني والوطني من المسئولين لمستشفي بهية، لاستكمال رسالتها لمكافحة سرطان الثدي للسيدات.

وتعتبر "بهية" أول مستشفي للاكتشاف المبكر عن المرض الخبيث في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مساحة 1000 متر مربع.


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