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تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ"اقتحام سنترال ديرمواس" لـ11 مارس

قبلي وبحري

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

جمال زكى

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أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 6 متهمين باقتحام سنترال ديرمواس، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة  إلى جلسة  11 مارس الجارى لاستكمال المرافعة وفق محامى المتهمين.

وقال الدفاع، إن المحكمة انتهت اليوم من سماع باقى اقوال الشهود  ومرافعة الدفاع عن بعض المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم  بعد صدور احكاما بالسجن المؤبد العام الماضي وتم القبض عليهم بتهمة انتمائهم لجماعة محظورة والتحريض  على تخريب منشات  عامة والدعوة  للتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت منتصف العام الماضي أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد بحق العشرات من أبناء ديرمواس بتهمة تخريب منشآت عامة وعسكرية والتظاهر ضد مؤسسات الدولة إبان أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة.     


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