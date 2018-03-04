"عاشور": "هو إحنا بس اللي ما نفذناش أحكام القضاء"

04 مارس 2018 - 02:13 م

رفض سامح سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تنفيذ حكم ببطلان قرارات قيد نقابة المحامين، واصفًا الحكم بأنه إعدام نقابة المحامين ماديًا.

وأكد "عاشور"، في كلمته بافتتاح مقر نقابة شمال الجيزة، أن المحامين يمرون بمعركة حياة أو موت، متسائلًا: "هو إحنا بس اللي ما نفذناش أحكام القضاء"، في إشارة منه إلى رفض تنفيذ أحكام القضاء الخاصة ببطلان قراراته.

وتجاوز نقيب المحامين، في حق موظفي مجلس الدولة، قائلًا إن هناك 460 موظفًا بمجلس الدولة تم شطبهم من جداول النقابة، وهم طابور خامس، وفقًا لما صرح، متابعًا بأن هناك 23 موظفا آخرين بالمجلس سيتم شطبهم قريبًا.

وذكر "عاشور" أنه لن يسمح بمنح معاش وامتيازات النقابة لغير المشتغلين حتى وإن كان بحكم المحكمة، قائلًا: "مش هقبل تنفيذ الحكم ولا حتى من خلال جمعية عمومية".

ولم يكتفِ نقيب المحامين بالهجوم على موظفي مجلس الدولة، بل وعد بحصر أبناء المستشارين المضرورين بنقابة المحامين، خاصة أن الكثير منهم أبناؤهم محامون غير مشتغلين.



