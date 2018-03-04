  • الأحد 04 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:04 م
بحث متقدم
ننشر تفاصيل الجزء الأول من محاكمة "اقتحام السجون"

شاهد بـ"اقتحام السجون" يكشف مفاجآت عن الأنفاق

بن سلمان

"بن سلمان" في الكاتدرائية للقاء البابا

سامح عاشور

"عاشور": "هو إحنا بس اللي ما نفذناش أحكام القضاء"

السجن

المؤبد لـ"متهمين" والسجن 15 عامًا لآخرين

صورة الخبر الأصلي

أول تعليق من "شعراوي" على تأهل مصر لكأس العالم

نجاد البرعى: لماذا نجحت تونس فيما فشلنا فيه ؟

المعاهدات عملية سياسية يمكن أن تسقط في ظروف معينة

محمد صلاح

"صلاح" يحصد أفضل لاعب إفريقي محترف في أوروبا

أحمد موسي

"قطع رقبة أي شخص يخرج عن النص"

موسي مصطفي موسي

بالفيديو.. موسى لـ"السيسي": "إحنا مش أعداء"

شوري الجماعة الإسلامية

رد الجماعة الإسلامية علي عبد الماجد

"عاشور": "هو إحنا بس اللي ما نفذناش أحكام القضاء"

الحياة السياسية

سامح عاشور
نقيب المحامين سامح عاشور

متابعات

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يكشف معلومة هامة عن مركز شرق القناة

#

السيسي براحته..واللي مش عاجبه يشرب من الترعة

#

"خامنئي" يتدخل لتبرئة مقرئه من اعتداءاته الجنسية

#

خليل عن الاعتداء على جنينة: "زمن البلطجة"

نقابة المحامين

سامح عاشور

نقيب المحامين

أحكام القضاء

رفض سامح سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، تنفيذ حكم ببطلان قرارات قيد نقابة المحامين، واصفًا الحكم بأنه إعدام نقابة المحامين ماديًا.

وأكد "عاشور"، في  كلمته بافتتاح مقر نقابة شمال الجيزة، أن المحامين يمرون بمعركة حياة أو موت، متسائلًا: "هو إحنا بس اللي ما نفذناش أحكام القضاء"، في إشارة منه إلى رفض تنفيذ أحكام القضاء الخاصة ببطلان قراراته.

وتجاوز نقيب المحامين، في حق موظفي مجلس الدولة، قائلًا إن هناك 460 موظفًا بمجلس الدولة تم شطبهم من جداول النقابة، وهم طابور خامس، وفقًا لما صرح، متابعًا بأن هناك 23 موظفا آخرين بالمجلس سيتم شطبهم قريبًا.

وذكر "عاشور" أنه لن يسمح بمنح معاش وامتيازات النقابة لغير المشتغلين حتى وإن كان بحكم المحكمة، قائلًا: "مش هقبل تنفيذ الحكم ولا حتى من خلال جمعية عمومية".

ولم يكتفِ نقيب المحامين بالهجوم على موظفي مجلس الدولة، بل وعد بحصر أبناء المستشارين المضرورين بنقابة المحامين، خاصة أن الكثير منهم أبناؤهم محامون غير مشتغلين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بين العاصمة القديمة والعاصمة الجديدة

جمال سلطان

"أعداء" الدولة!!

محمود سلطان

المعاناة مع المصالح الحكومية

فراج إسماعيل

حرب إبادة يشارك فيها العالم قتلاً أو تخاذلاً !

طه خليفة

إنهم يملأون السد ..هل اقتربت أيام (العطش)

د. هشام الحمامي

(السادات لإحسان عبد القدوس: روح ربى أولادك)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة آرسنال«النني» وبرايتون
» «مالية الزمالك» ترفض صرف مقدم تعاقد "حامد"
» النيابة: سوء معاملة المساجين بالعقرب والمزرعة كاذبة
» شاهد.. تصرف غريب من امرأة تجاه عشيقة زوجها
» انشغلوا بشجاعة "فلاح ماكرون"..وتركوا هذا الأمر
» بالفيديو.. "شاب": احموني من عمي
» وفاة قائد فيورنتينا "أستوري" في غرفته بمعسكر الفريق
» بالفيديو.. طفلة صغيرة تنقذ والدتها من الموت
» علاقة شيخ الأزهر الأسبق بزواج شقيقة الملك فاروق
» الذهب يرتفع 3 جنيهات في تعاملات اليوم
» 7 إبريل الحكم على متهم بـ"خلية الصواريخ"

استطلاع رأي

هل تنجح الحملة «سيناء 2018» فى القضاء على الإرهاب؟

  • مغرب

    06:00 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:23

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
فيس بوك (أرشيفية)
السيسي
سعد الدين ابراهيم
الخلوة الشرعية
صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية