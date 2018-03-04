» انشغلوا بشجاعة "فلاح ماكرون"..وتركوا هذا الأمر

04 مارس 2018 - 02:25 م

انتشر بشكل موسع على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ومزارع فرنسي، والذي عرف بالفلاح الفصيح ، وذلك خلال زيارته معرض باريس الدولي الزراعي السنوي، الأحد الماضي.

كان عدد من المزارعين الغاضبين قد حضروا وطالبوا ، مقابلة ماكرون، ومناقشة القضايا الشائكة حول سياسات فرنسا التجارية والزراعية مع الاتحاد الأوروبي، وشراء الأراضي الفرنسية من الصين.

الفيديو لقي رواجا واسعا علي منصات التواصل الاجتماعي ، والتي أظهرت شجاعة الفلاح في مواجهة الرئيس الشاب ، بل علا صوته علي الرئيس قائلا : " تكلم معي بأدب" .

حساب صقر علي تويتر أشار إلي سبب آخر لم يلتفت إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا: " في ناس منبهرة بموقف الفلاح الفرنسي الفصيح في مواجهة الرئيس النيوليبرالي الشاب ميكرون، لكن علي مستوي التفاصيل قرار ماكرون لوقف استخدام الجلوفوسات خلال 3 سنين هو نتاج ضغط للحركات البيئية ويعد انتصار للمستهلكين والمزارعين البيئيين في مواجهة لوبي المبيدات اللي بيدعمه الفلاح الفصيح.

تدوينة صقر لقيت ردود أفعال واسعة حيث غرد حساب Sarah Sally : حتى ولو.. انبهار الناس بانه انسان حر ولايخاف من اعلى منصب في الدولة لانه يعيش في دولة قانون ومؤسسات مش دولة افراد وامراض.

وغرد حساب Magdi Mohamed : من حيث المبدأ الديموقراطية تحكم الجميع مش تويته أو بوست يروح السجن.