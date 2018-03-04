» انشغلوا بشجاعة "فلاح ماكرون"..وتركوا هذا الأمر

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ماكرون والفلاح الفصيح
ماكرون والفلاح الفصيح

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المزارعين

فلاح ماكرون

تكلم بأدب

انبهار الناس

لوبي المبيدات

انتشر بشكل موسع  على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، ومزارع فرنسي،  والذي عرف بالفلاح الفصيح ، وذلك خلال زيارته معرض باريس الدولي الزراعي السنوي، الأحد الماضي.

كان عدد من المزارعين الغاضبين قد حضروا وطالبوا ، مقابلة ماكرون، ومناقشة القضايا الشائكة حول سياسات فرنسا التجارية والزراعية مع الاتحاد الأوروبي،  وشراء الأراضي الفرنسية من الصين.

الفيديو لقي رواجا واسعا علي منصات التواصل الاجتماعي  ، والتي أظهرت شجاعة الفلاح في مواجهة الرئيس الشاب ، بل علا صوته علي الرئيس قائلا : " تكلم معي بأدب" .

حساب صقر علي تويتر أشار إلي سبب  آخر لم يلتفت إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلا: " في ناس منبهرة بموقف الفلاح الفرنسي الفصيح في مواجهة الرئيس النيوليبرالي الشاب ميكرون،  لكن علي مستوي التفاصيل قرار ماكرون لوقف استخدام الجلوفوسات خلال 3 سنين هو نتاج ضغط للحركات البيئية ويعد انتصار للمستهلكين والمزارعين البيئيين في مواجهة لوبي المبيدات اللي بيدعمه الفلاح الفصيح.

تدوينة صقر لقيت ردود أفعال واسعة حيث غرد حساب Sarah Sally   : حتى ولو.. انبهار الناس بانه انسان حر ولايخاف من اعلى منصب في الدولة لانه يعيش في دولة قانون ومؤسسات مش دولة افراد وامراض.

وغرد حساب Magdi Mohamed : من حيث المبدأ الديموقراطية تحكم الجميع مش تويته أو بوست يروح السجن.



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