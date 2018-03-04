المؤبد لـ"متهمين" والسجن 15 عامًا لآخرين

04 مارس 2018 - 02:25 م

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى قضية أحداث عنف النزهة بمعاقبة كل من أحمد محمدى، وأحمد سليم بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهمين الآخرين "حدث" عبدالله محمد، وبلال أيمن بالسجن لمدة 15 عامًا عما أُسند إليهم، ووضع المتهمين تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات.

والمتهمون هم: أحمد محمدى، وعبدالله محمد، وبلال ايمن، واحمد سليم والذين وجهت إليهم تهم القتل العمد لـ9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط شرطة ، و10 مجندين فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة النزهة ، حيث تجمهر المتهمين الأربعة وحاولوا استعراض قوتهم بمنطقة النزهة.



