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«الوزراء» يطمئن على سير العمل بالزمالك بانتظام

الرياضة

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل رئيس الوزراء

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الوزراء

الزمالك

شريف اسماعيل

خالد عبد العزيز

اموال عامة

اطمأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، على سير العمل بانتظام داخل نادي الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس مع الوزير، لعرض الوضع المالي والإداري بالنادي بعد قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من الوزارة لإدارة الشئون المالية للنادي، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة 2018.

واستعرض "عبد العزيز" خلال تلك الجلسة، الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الوزارة فور وصول قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة لإدارة شئون النادي المالية برئاسة اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعضوية 10 من المختصين بالشئون المالية والقانونية والإدارية بكل من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.



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